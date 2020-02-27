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"Номера": официальный трейлер фильма, снятого по пьесе Олега Сенцова (Видео)

"Номера": официальный трейлер фильма, снятого по пьесе Олега Сенцова (Видео)
17:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Представлен официальный трейлер фильма "Номера", который был создан по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.

Мировая премьера фильма состоялась на прошлой неделе в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Олег Сенцов во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, а Ахтем Сейтаблаев помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни.

В картине снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко. Композитором выступил участник группы "Океан Ельзи" Милош Елич.

Гротескная драма рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

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Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

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Кино, Фильм, Трейлер, Украинский фильм, Олег Сенцов, Номери.
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