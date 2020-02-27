"Лига монстров": первый дублированный трейлер мультфильма (Видео)

Новости культуры:Вышел первый украинский трейлер мультфильма о рестлинге от Paramount Pictures.

Кинокомпания Paramount Pictures презентовала первый трейлер анимационного фильма о рестлинге "Лига монстров" (Rumble - оригинальное название).

Режиссером мультфильма выступил Хэмиш Ґрив ("Шрек 2", "Шрек третий").

Представьте мир, где мирно и счастливо рядом с людьми живут монстры. Любимое развлечение этого фантастического мира - грандиозные бои монстров на ринге, где есть свои звезды и аутсайдеры. И когда в руки молодого тренера попадает боец, в которого никто не верит, он пойдет на все, чтобы привести его к победе. Анимационное приключение готовит для монстра-новичка и его тренера немало испытаний.

В украинский прокат анимация выйдет 28 января 2021 года.