"Где дракончик Мушу?": почему в римейке главная героиня будет без "друга"

Новости культуры:Фанатам "Мулан" объяснили, почему в фильме-ремейке нет дракончика Мушу.

В новом фильме "Мулан", который станет первым игровым ремейком Disney с рейтингом PG-13, не будет дракончика Мушу. Некоторые фанаты выразили разочарование в социальных сетях по этому поводу.

Но исчезновение персонажа имеет смысл в китайском контексте, заявил The Hollywood Reporter профессор Стэнли Розен, специализирующийся на китайской политике и обществе.

"Мушу был очень популярен в США, но китайцы ненавидели его". Этот миниатюрный дракон опошлил их культуру", - отметил Розен.

Создатели пришли к выводу, что это должна быть более реалистичная и серьезная история, в которой подтекст не будет проговариваться через песни, а вызывающие дискомфорт моменты не придется смягчать за счет шуток.

Напомним, в украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года.