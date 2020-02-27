"Где дракончик Мушу?": почему в римейке главная героиня будет без "друга"

В новом фильме "Мулан", который станет первым игровым ремейком Disney с рейтингом PG-13, не будет дракончика Мушу. Некоторые фанаты выразили разочарование в социальных сетях по этому поводу.
Но исчезновение персонажа имеет смысл в китайском контексте, заявил The Hollywood Reporter профессор Стэнли Розен, специализирующийся на китайской политике и обществе.
"Мушу был очень популярен в США, но китайцы ненавидели его". Этот миниатюрный дракон опошлил их культуру", - отметил Розен.
Создатели пришли к выводу, что это должна быть более реалистичная и серьезная история, в которой подтекст не будет проговариваться через песни, а вызывающие дискомфорт моменты не придется смягчать за счет шуток.
Напомним, в украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года.