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Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля

Docudays UA 2020: Олег Сенцов стал членом жюри международного кинофестиваля
16:08 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости культуры:17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека состоится 20-29 марта.

Кинорежиссер Олег Сенцов стал членом жюри 17-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA, который состоится 20-29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

"В этом году фестивальное жюри будет выбирать фильмы-победители в конкурсных программах DOCU/МИР, DOCU/КОРОТКО, DOCU/УКРАИНА, а также ленты в специальной номинации RIGHTS NOW!", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в жюри международного конкурса полнометражных и среднеметражная фильмов DOCU/МИР вошли выдающаяся французская режиссер Клер Симон, украинская кинокритик Дария Бадёр, Хосе Рамон "Мон" Ривас, независимый куратор кинопрограмм.

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Лучшие фильмы в международном конкурсе короткометражных лент DOCU/КОРОТКО и национальном конкурсе DOCU/УКРАИНА будут выбирать программный директор ОМКФ Антельм Видо, продюсер Микель Опструп и Владан Петкович, журналист и куратор фестивальных программ.

Награду RIGHTS NOW! вручают креативному документальному кино, исследующему современный мир и который делает значительный вклад в дискуссию о человеческом достоинстве, свободе и равенстве. На нее номинируются 10 фильмов из всех кинопрограмм Docudays UA. Победителей и победительниц в номинации RIGHTS NOW! определят украинский кинорежиссер, писатель Олег Сенцов, специалист в области защиты прав ребенка Елена Розвадовская и активист в сфере образования, писатель Энвер Джулиман.

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Кино, Международный фестиваль, Docudays UA, Олег Сенцов.
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