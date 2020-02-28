"Сокол и Зимний солдат": Энтони Маки поведал о трудностях управления щитом Капитана Америки

Новости культуры:Американский актер отметил, что для метания щита необходима недюжинная физическая сила.

Сериал "Сокол и Зимний Солдат" станет очередным телепроектом в рамках киновселенной Marvel, а также первым, премьера которого состоится на платформе Disney+. Действия предстоящего шоу развернутся после событий, показанных в "Мстителях: Финал", а его центральными персонажами станут ближайшие соратники Стива Роджерса в лице Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн).

Напомним, что по итогам "Саги Бесконечности" новым Капитаном Америкой стал именно герой Маки, и теперь актер осваивается в своем новом статусе. Так, в интервью Comic Book Маки рассказал, что орудовать знаменитым щитом Капитана Америки оказалось не так-то просто: "Эта штука весит около пяти с половиной килограммов. Когда же доводится проводить весь день, удерживая такой вес в одной руке, то со временем плечо жутко устает. Правда, кадры с метанием щита получаются очень эффектными. Это Marvel, так что в нашем сериале будет и увлекательная история, и фактурные персонажи, но изюминкой по-прежнему будут потрясающие экшен-сцены".

Сюжет "Сокола и Зимнего Солдата" не разглашается, но ходят слухи, что Сэму Уилсону еще придется побороться за то, чтобы официально стать новым Капитаном Америкой, - дело в том, что правительство США выдвинуло на этот пост другого кандидата, проигнорировав волю Стива Роджерса. Впрочем, знаменитый щит в любом случае останется при Сэме в исполнении Маки.

Премьера сериала состоится в августе этого года.