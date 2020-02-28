На Netflix вышел первый африканский сериал "Королева Соно" (Видео)

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix выпустил сериал, повествующий о шпионке из Южной Африки.

На стриминговом сервисе Netflix вышел первый африканский сериал "Королева Соно". Об этом сообщает ВВС.

"Вышел первый африканский оригинальный сериал от Netflix "Королева Соно"", - говорится в сообщении.

Главную роль в шестисерийном телевизионном триллере о шпионке из Южной Африки играет актриса Перл Туси.

Сценаристом и режиссером сериала является Кагизо Ледига, выдающийся южноафриканский комик.

По сюжету, главная героиня пытается совместить профессиональную и личную жизнь, что для шпиона не так уж и легко, а также раскрыть правду о смерти своей матери, которая была героем борьбы против апартеида в Южной Африке. В частности, в сериале раскрывается проблема коррупции.