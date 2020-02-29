Скачать
Суббота, 29.02.2020
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали историческое соглашение
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали соглашение
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

"Молчание ягнят": найдена актриса на роль агента ФБР

"Молчание ягнят": найдена актриса на роль агента ФБР
16:45 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Ребекка Бридс сыграет в предстоящем сериале-сиквеле.

Телеканал CBS определился с актрисой, которая сыграет агента ФБР Кларису Старлинг в многосерийном продолжении культового триллера "Молчание ягнят".

Роль досталась австралийской актрисе Ребекке Бридс, известной по сериалам "Большая волна", "Милые обманщицы" и "Первородные".

Сериал получил название "Клариса". Его действие развернется спустя несколько лет после событий фильма "Молчания ягнят".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Thank you thank you thank you for the role of a life time. Think I’ve earned myself a nice glass of Chianti...

Публикация от Rebecca Breeds (@rebeccaebreeds)

Как уточняет Deadline, героиня вновь столкнется с серийными убийцами и психопатами и параллельно будет пытаться разобраться с собственной психологической травмой, нанесенной в детстве.

На Netflix вышел первый африканский сериал "Королева Соно" (Видео)

Напомним, в полнометражном триллере с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом упоминается эта травма. Она связана с пребыванием маленькой Кларисы на ферме своего дяди, который по ночам забивал ягнят, и девочка слышала их душераздирающий крик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энтони Хопкинс, Джоди Фостер, CBS, Молчание ягнят, Ребекка Бридс, Клариса, Клариса Старлинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
04 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
05 Високосные ритуалы на деньги: привлекаем богатство 29 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь