"Молчание ягнят": найдена актриса на роль агента ФБР

Телеканал CBS определился с актрисой, которая сыграет агента ФБР Кларису Старлинг в многосерийном продолжении культового триллера "Молчание ягнят".
Роль досталась австралийской актрисе Ребекке Бридс, известной по сериалам "Большая волна", "Милые обманщицы" и "Первородные".
Сериал получил название "Клариса". Его действие развернется спустя несколько лет после событий фильма "Молчания ягнят".
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Thank you thank you thank you for the role of a life time. Think I’ve earned myself a nice glass of Chianti...
Как уточняет Deadline, героиня вновь столкнется с серийными убийцами и психопатами и параллельно будет пытаться разобраться с собственной психологической травмой, нанесенной в детстве.
Напомним, в полнометражном триллере с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом упоминается эта травма. Она связана с пребыванием маленькой Кларисы на ферме своего дяди, который по ночам забивал ягнят, и девочка слышала их душераздирающий крик.