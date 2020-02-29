"Молчание ягнят": найдена актриса на роль агента ФБР

Новости культуры:Ребекка Бридс сыграет в предстоящем сериале-сиквеле.

Телеканал CBS определился с актрисой, которая сыграет агента ФБР Кларису Старлинг в многосерийном продолжении культового триллера "Молчание ягнят".

Роль досталась австралийской актрисе Ребекке Бридс, известной по сериалам "Большая волна", "Милые обманщицы" и "Первородные".

Сериал получил название "Клариса". Его действие развернется спустя несколько лет после событий фильма "Молчания ягнят".

Как уточняет Deadline, героиня вновь столкнется с серийными убийцами и психопатами и параллельно будет пытаться разобраться с собственной психологической травмой, нанесенной в детстве.

Напомним, в полнометражном триллере с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом упоминается эта травма. Она связана с пребыванием маленькой Кларисы на ферме своего дяди, который по ночам забивал ягнят, и девочка слышала их душераздирающий крик.