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Официально: Сериал "Чикаго в огне" продлен на третий сезон

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Официально: Сериал "Чикаго в огне" продлен на третий сезон
20:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Также на новые сезоне продлены сериалы "Полиция Чикаго", "Медики Чикаго" и "Закон и порядок. Специальный корпус".

Телесеть NBC официально объявила о том, что драматический сериал "Чикаго в огне", а также его спин-оффы "Полиция Чикаго" и "Медики Чикаго" продержатся в эфире еще минимум три сезона. Так, "В огне" был продлен на сезоны 9-11, "Полиция" - на сезоны 8-10, а "Медики" - на сезоны 6-8.

В основе такого решения лежит новая пятилетняя сделка, которую NBC заключила с продюсером Диком Вульфом и его компанией Wolf Entertainment. Как часть этой сделки на три сезона был продлен еще один проект Вульфа - сериал "Закон и порядок. Специальный корпус".

"Дик Вульф из раза в раз доказывает, что он делает шоу, которые пользуются любовью зрителей. Мы очень рады, взволнованы и горды, что нам удалось заключить эту масштабную сделку с Wolf Entertainment, тем самым гарантировав лояльным зрителям NBC, что их любимые шоу не сойдут с экранов на протяжении следующих трех лет", - заявил председатель Развлекательного отдела NBC Пол Телегди.

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Среди всех драматических шоу NBC тройной "чикагский телепроект" является едва ли не самым востребованным, уступая только сериалу "Это мы". При этом если брать среднюю зрительскую аудиторию, то "Медики Чикаго" (8,08 млн зрителей) и "Чикаго в огне" (7,8 млн) являются самыми популярными драмами NBC, тогда как "Полиция Чикаго" (6,9 млн) в этом рейтинге занимает четвертое место, располагаясь позади "Это мы".

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NBC, 3 сезон, Чикаго в огне, Полиция Чикаго, Медики Чикаго, Закон и порядок. Специальный корпус, Пожарные Чикаго.
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