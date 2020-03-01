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"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате

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"Тролли 2": кто озвучит героев мультфильма в украинском прокате
18:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Анимационный хит "Тролли 2: Мировое турне" от DreamWorks Animation представил яркую команду звезд украинского дубляжа.

У каждого свой характер и свой собственный музыкальный стиль.

Итак, певец MONATIK озвучит принца Ди, голосом фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной заговорит королева Барб, DANTES подарит свой голос королю Тролексу, а TAYANNA - Дикой Дикси.

"Герой пришелся по душе еще во время кастинга. Во-первых, музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею при создании собственного репертуара. Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил Принца Ди в оригинальной версии анимации. В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировали настроение, музыка и песни героя, ведь Принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация "Тролли" - одна из самых любимых историй. Мы с сыновьями знаем наизусть, пожалуй, каждую песню, которая звучит там. Надеюсь, дети будут поражены, услышав мой голос в новой части", - рассказал MONATIK.

Харизматичная фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина подарила свой голос безудержной королеве хард-рока Барб. Певица была в восторге от своей героини.

Король Тролекс - дебют в дубляже для певца и телеведущего Владимира Дантеса.

"Я давно хотел попробовать поработать в дубляже анимации, потому что сам обожаю мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Что может быть круче, чем дублировать короля техно?! Тролекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве", - отметил Дантес.

Певица TAYANNA перевоплотилась в кантри-звезду Дикую Дикси.

"Я обожаю работать с анимацией - это так увлекательно! В повседневной жизни мы с сыном постоянно имитируем голоса, примеряем на себя необычные и интересные роли и не пропускаем ни одной премьеры мультиков. С Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительно-смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще она стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри", - сказала TAYANNA.

"Тролли 2: Мировое Турне": в сети появились новые персонажные постеры героев

Напомним, сиквел мультфильма "Тролли" выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

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Мультфильм, Озвучка, Украинские звезды, Монатик, Тролли, Тролли 2.
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