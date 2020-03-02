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Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера

Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера
11:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Недавно знаменитость сообщил, что не собирается возвращаться к данной роли, а также к ролям, которые были бы похожи на этот образ.

30-летний актер дал интервью Variety, где его спросили, готов ли он снова сыграть Гарри Поттера. Например, во франшизе "Фантастические твари и где они обитают". Дэниел Рэдклифф ответил:

Я так не думаю. Я не люблю говорить "нет" и никогда не тороплюсь с этим. Но я вижу, что эта франшиза прекрасно существует и без меня. И не вижу никакой необходимости присоединяться к ней.

Я счастлив тем, какой стала моя жизнь сейчас. Мне нравится гибкость, которую я могу проявлять в выборе ролей. Не буду говорить, что никогда не буду участвовать ни в какой франшизе, но мне очень бы не хотелось попасть в ситуацию, когда я подписал контракт на исполнение одной роли из года в год.

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На меня сейчас навесили ярлык актера, играющего в странных фильмах. Я не буду с ним спорить, действительно, нет ролей, которые я не готов был бы сыграть. Но при этом я не заставляю никого искать мне самые странные проекты. Я снялся в "Человеке — швейцарском ноже", где речь идет о трупе, возвращающемся к жизни. И я снялся в боевике "Пушки Акимбо", где к моим ладоням прибиты пистолеты. При этом я также снялся и в "Побеге из Претории", полностью основанном на реальных событиях.

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Фильмы, Кино, Гарри Поттер, Знаменитости, Актер, Дэниел Рэдклифф, Роль Гарри Поттера.
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