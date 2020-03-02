У фильма "Малыш на драйве" появится продолжение

Новости культуры:Оригинальный фильм вышел в 2017 году и собрал в прокате 227 миллионов долларов при бюджете в 34 миллиона.

По эксклюзивной информации, полученной изданием Geeks WorldWide, студия Sony одобрила съемки продолжения музыкального комедийного боевика "Малыш на драйве".

Режиссер фильма Эдгар Райт неоднократно говорил, что работает над сценарием продолжения фильма. Исполнитель роли Малыша Энсел Элгорт в прошлом году в одном из интервью сообщил, что сценарий "Малыша-2" уже закончен и он даже ознакомился с ним.

По данным Geeks WorldWide, для съемок сиквела Эдгар Райт вернется в режиссерское кресло, а Энсел Элгорт опять исполнит роль Малыша. Кроме того, в новом фильме исполнят те же роли, что и в первой части, Лили Джеймс (Дебора, девушка Малыша), С. Дж. Джонс (Джозеф) и Джон Бернтал (Грифф).

Сюжет сиквела держится в тайне. Пока известно, что в новом фильме появится новый женский персонаж, который будет конфликтовать с Деборой. Съемки начнутся после того, как Энсел Элгорт закончит съемки в мини-сериале HBO Max Tokyo Vice, где он играет главную роль. Дата премьеры пока не назначена.