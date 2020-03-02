"Артемис Фаул": дублированный трейлер фильма от Disney (Видео)

Новости культуры:В сети появился украинский трейлер диснеевского фэнтези "Артемис Фаул".

Фильм рассказывает о 12-летнем мальчике по имени Артемис Фаул, который является потомком легендарной семьи преступников. В свои юные годы он уже достиг того уровня воровского мастерства, который позволяет ему с легкостью обманывать взрослых. Случайно он узнает о существовании целого мира глубоко в недрах земли, населенного эльфами, гномами и другими сказочными существами. Артемис украл у гномов золото, и теперь его ищут как в подземном мире, так и на поверхности.

Фильм снят по мотивам одноименной серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера. Это произведение вошло в топ-30 детских книг по версии журнала The Independent.

В картине снимались Хонг Чау, Нонсо Анози, Джош Гад, Джуди Денч. Режиссером выступил Кеннет Брана ("Убийство в "Восточном экспрессе").

"Колфер создал выдающуюся серию книг и полностью оригинальный мир героев. Мы надеемся, что сторонники истории будут рады впервые увидеть этого харизматичного антигероя на экране и насладиться морем неожиданностей и неожиданных сюжетных поворотов, которые являются фирменным стилем "Артемиса Фаула". Эти ирландские приключения заставляют затаить дыхание, волнуют, заряжают энергией в действительно глобальном масштабе. Мы вдохновились действительно легендарным юмором и оригинальностью и имеем привилегию перенести миф на экран и, надеемся, создать нового киногероя. Было настоящим удовольствием стать частью этого происшествия", - отметил постановщик.