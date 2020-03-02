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Звезда хоррора "Оно" исполнит главную роль в новом триллере

Звезда хоррора "Оно" исполнит главную роль в новом триллере
17:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Финн Вольфхард снимется в фильме на основе короткометражки SXSW.

Финн Вулфард, известный по ролям в сериале "Очень странные дела" и фильмам "Оно", снимется в новом триллере "Правила оборотней" (Rules for Werewolves).

Как сообщает Deadline, основой для фильма станет короткометражка, которую покажут на фестивале SXSW в марте и в которой Вулфард также сыграл главную роль.

В центре сюжета окажется группа подростков, выросших в диких условиях. Они собираются найти себе новый дом, попутно грабя людей и оставляя позади улики для полицейских.

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Режиссером выступит Жереми Шаулин-Риу, а сценаристом - Кирк Линн.

Съемки начнутся в 2020 году, релиз запланирован на 2021 год.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Финн Вулфард, Правила оборотней.
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