Кортни Кокс возвращается на телевидение: актриса снимется в хоррор-сериале

Новости культуры:Актриса сыграет в новом комедийном хоррор-сериале.

Кортни Кокс согласилась вернуться на телевидение и сыграть главную роль в комедийном хоррор-сериале "Сияющая долина" (Shining Vale) телеканала Starz.

Как сообщает Deadline, она сыграет роль Патриции "Пэт" Фелпс – писательницы с полным комплектом зависимостей от алкоголя и наркотиков. О своей мятежной юности она написала роман, который ее прославил и сделал знаменем борьбы за женскую независимость. Вот уже много лет как она излечилась, второй роман так и не написан, сексуальная жизнь с мужем на нуле, дети-подростки не считают ее авторитетом.

Желая как-то изменить эту скучную жизнь, Пэт переезжает в пригород, в дом, где когда-то произошли загадочные и страшные вещи. По слухам, здесь обитают демоны, и вскоре героиня начинает испытывать симптомы одержимости.

Сценарий сериала напишут Шарон Хорган и Джефф Астроф ("Методом проб и ошибок"), пилотный эпизод снимет Дирбла Уолш ("Рассказ служанки").

О дате выхода сериала не сообщается.