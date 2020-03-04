Неожиданно: Сериал "Волшебники" завершится после пятого сезона

Новости культуры:Каждая серия пятого сезона стоит в два раза дороже и привлекает в два раза меньше зрителей, чем серии наиболее коммерчески успешного второго сезона.

По данным сайта Entertainment Weekly, канал Syfy принял решение закрыть сериал "Волшебники" после пятого сезона. В заявлении канала говорится:

"Волшебники" были частью нас в течение пяти фантастических сезонов. Приближаясь к концу их истории, мы хотим поблагодарить Джона Макнамару, Серу Гэмбл, Генри Алонсо Майерса, Льва Гроссмана и всех наших замечательных актеров, сценаристов, режиссеров, съемочную группу за их прекрасную работу. Но в первую очередь мы благодарим фанатов за их огромную поддержку. Благодаря вам магия всегда будет жить в наших сердцах.

Телесериал на протяжении всех сезонов получал высокие рейтинги от критиков. Закрытие сериала, по сообщению канала, связано с возросшими затратами на производство.

В сериале рассказывается о приключениях студентов школы волшебства Брейкбилс, узнавших о существовании волшебного мира Филори. Фанаты отмечают отменное чувство юмора создателей, множественные отсылки к другим фантастическим произведениям и высокий темп развития сюжета. В главных ролях снялись Джейсон Ральф, Стелла Маив, Оливия Тейлор Дадли, Хейл Эпплмен и Арджун Гупта.

Последняя серия пятого сезона будет показана 5 апреля.