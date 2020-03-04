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Фильм "Довод" признали самым ожидаемым фильмом 2020 года

Фильм "Довод" признали самым ожидаемым фильмом 2020 года
13:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Сюжет картины держится в строжайшей тайне. Известно, что действие будет происходить в разных точках земного шара.

По данным портала Fandom, фильм Нолана признан самой ожидаемой премьерой 2020 года.

Кроме того, сюжет будет как-то связан с пространственно-временным континуумом. Возможно, часть событий будет развиваться в обратной временной последовательности. Роберт Паттинсон в одном из интервью сообщил, что сценарий настолько сумасшедший, что в один фильм умещается сразу три разных фильма. Что скрывается за этими словами, зрители узнают только после премьеры.

Кроме Паттинсона ("Сумерки"), в "Доводе" снялись Джон Дэвид Вашингтон ("Игроки", "Черный клановец"), Элизабет Дебики ("Великий Гэтсби", "Агенты А.Н.К.Л."), Димпл Кападия ("Море любви", "На вираже любви"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Стать Джоном Ленноном", "Пипец") и другие.

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Места со второго по десятое в топе Fandom'а заняли фильмы: "Чудо-женщина 1984", "Черная вдова", "Дюна", "Годзилла против Кинг-Конга", "Веном 2", "Вечные", "007: Не время умирать", "Морбиус", "Форсаж 9".

Премьера фильма "Довод" состоится 17 июля 2020 года. Для Кристофера Нолана это будет уже пятый фильм, показ которого стартует на третьей неделе июля.

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Фильмы, Кино, Довод, Фильм Довод, Самые ожидаемые фильмы 2020 года.
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