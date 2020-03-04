Претенденты на грант Президента в области кино

Новости культуры:Цель конкурса - оказание государственной финансовой поддержки молодым кинематографистам для создания и реализации социально значимых творческих проектов.

Экспертная комиссия Госкино выбрала претендентов на грант Президента в области кинематографии в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Госкино, заседание Экспертной комиссии состоялось 2 марта.

"На рассмотрение были поданы заявки и документы от 46 претендентов на получение грантов ... На конкурсной основе было принято решение поддержать четырех претендентов на получение трех грантов Президента Украины для создания и реализации творческих проектов в области кинематографии в 2020 году", - говорится в сообщении .

Претендентами являются:

Алексей Алексеевич Смоляр, режиссер: создание неигрового фильма "Ангелы / Дачи" на базе ООО "Видеосторителлинг Продакшн" размер финансирования - 997 534,34 грн;

Корней Александрович Грицюк, режиссер: создание неигрового фильма "ЕвроДонбасс" на базе ООО "435 ФИЛМС" размер финансирования - 1 351 164,20 грн;

Татьяна Александровна Дородницына, Андрей Владимирович Литвиненко, режиссеры: создание неигрового фильма "Где собака зарыта?" на базе ЧП "Яковицкая А.П." размер финансирования - 937 132 грн.

Как отмечается, поддержанные Экспертной комиссией кандидатуры претендентов должна рассмотреть коллегия Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

В соответствии с Указом Президента от 6 февраля 1999 года Госкино ежегодно выбирает претендентов на получение грантов Президента Украины в области кинематографии.