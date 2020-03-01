Берлинале 2020: объявлены победители фестиваля

Новости культуры:Вчера, 29 февраля, состоялся 70-й Берлинский международный фестиваль.

Победителем Берлинале-2020 стал иранский фильм "Зла не существует" Мохаммада Расулофа. Сам режиссер не присутствовал на церемонии из-за запрета на выезд из Ирана.

Церемония награждения за лучшие работы традиционно состоялась 29 февраля, в субботу вечером. В этом году Берлинале удивил насыщенной программой.

Критики отметили такие фильмы, как "Ундина", "Дау. Наташа" и "Никогда редко иногда всегда", которые и получили свои награды. Всего 18 фильмов боролись за заветного "Золотого Медведя".

Победителем фестиваля стала иранская драма "Зла не существует". Это четыре истории о нравственной силе и смертной казни в условиях тоталитарного государства.

Другие победители Берлинале-2020:

Елиза Хиттман – Гран-при жюри за фильм "Никогда редко иногда всегда";

Хон Сан Су из Южной Кореи - лучший режиссер за фильм "Женщина, которая убежала";

картина "Плохие сказки" Дамиана и Фабио Дьинноченцо – приз за лучший сценарий;

Паула Бер ("Ундина") и Элио Джермано ("Я хотел спрятаться") – награды за лучшую роль;

оператор фильма "Дау. Наташа" Юрген Юргес – приз за художественные достижения;

фильм "Удалить историю" (Франция) – специальный приз к 70-летию фестиваля.

Он получил приз за фильм "Офицер и шпион". Ни Поланский, ни другие члены съемочной группы картины на церемонии награждения в Париже не присутствовали. Режиссер заявил о том, что пропустит ее, чтобы избежать "линчевания". Вместе с тем, это не предотвратило акцию протеста, в которой приняли участие около 100 человек.

Во время объявления победителя несколько актрис, в том числе номинантка на получение премии Адель Энель, покинули зал награждения.