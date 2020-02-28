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Лауреат "Оскара-2020" Пон Чжун-хо предсказал успех 20-ти режиссеров в течение ближайших 20 лет

Лауреат "Оскара-2020" Пон Чжун-хо предсказал успех 20-ти режиссеров в течение ближайших 20 лет
17:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:В этом году южнокорейский режиссер стал триумфатором на кинопремии "Оскар 2020".

Южнокорейский режиссер Пон Чжун-хо стал настоящим открытием Голливуда. Его работа "Паразиты" и он, в частности, получили четыре самых важных Оскара. Теперь известный кинодел назвал 20 режиссеров, за проектами которых, по его мнению, следует пристально следить в течение ближайших 20 лет.

Пон Чжун-хо назвал имена двадцати режиссеров, которые, по его мнению, поразят киноиндустрию в ближайшие 20 лет для издания BFI. Что интересно, таким образом южнокорейский кинодел отметил свое 20-летие в этой области.

В рейтинг Пон Чжун-хо вошли представители самых разных жанров: от хоррора до драмы. По мнению режиссера, фанатам кино следует присмотреться к Ари Астеру ("Солнцестояние" / Midsommar), Роберту Эггерсу ("Маяк" / The Lighthouse) и Джордану Пилу ("Прочь" / Get Out).

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Также режиссер выделил коллег, работы которых были представлены на Каннском кинофестивале прошлого года, Али Аббаси ("На грани миров" / швед. Gräns), Би Гань ("Долгий день уходит в ночь / Long day's Journey Into Night) и Дэвида Роберта Митчелла ("Во Сильвер-Лейк" / Under the Silver Lake) и другим.

Значительное внимание создатель "Паразитов" уделил женщинам-режиссерам, которых, по мнению Натали Портман, Оскар в этом году обошел. До его персонального списка популярных кінотворців в следующих 20 лет попали Мате Гиот ("Атлантика" / фр. Atlantique), Роуз Гласс ("Святая Мод" / Saint Maud), Альма Гаррель ("Хороший мальчик" / Honey Boy), Дженнифер Кент ("Соловей / The Nightingale), Аличе Рорвахер ("Счастливый Ладзаро" / итал. Lazzaro Felice), Хлоя Чжао ("Наездник" / The Rider) и другие.

Полный список можете посмотреть здесь.

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Режиссеры, Пон Чжун Хо.
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