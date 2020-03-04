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С чем приходилось сталкиваться актерам во время съемок: интересные факты

Смотрите фото (12)
С чем приходилось сталкиваться актерам во время съемок: интересные факты
16:39 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Эти интересные факты позволят вам узнать немного больше о создании известных и популярных фильмов.

  • 1

    Все мы смотрим фильмы, даже не подозревая о том, что происходило на съёмочной площадке до того, как они вышли на большие экраны.

    "Стражи Галактики", 2014 г.

    Вин Дизелю понадобилось более 1000 попыток, прежде чем ему удалась знаменитая фраза Грута.

  • 2

    "Джокер", 2019 г.

    Для своей роли Артура Флека Хоакин Феникс сбросил почти 24 кг.

  • 3

    "Сияние", 1980 г.

    Снег, покрывающий живую изгородь, был сделан из 900 тонн пенополистирола и соли.

  • 4

    "Лунный свет", 2016 г.

    Из-за проблем с визой у актрисы Наоми Харрис в распоряжении было всего три дня, чтобы снять все сцены со своим участием. Её исполнение было столь впечатляющим, что она была номинирована на премию "Оскар".

  • 5

    "Ла Ла Лэнд", 2016 г.

    Для своей роли в фильме Райан Гослинг научился играть на пианино. Актёр так хорошо и быстро научился, что Джон Ледженд даже признался, что немного позавидовал его таланту.

  • 6

    "Тёмный рыцарь", 2008 г.

    Майкл Кейн, игравший Альфреда вместе с Хитом Леджером, исполнявшим роль Джокера, признался, что однажды настолько испугался Леджера в образе, что даже забыл свои слова.

  • 7

    "Отступники", 2006 г.

    В одной из сцен Джек Николсон выстрелил в Леонардо ДиКаприо без предупреждения, поэтому реакция испугавшегося актёра ─ настоящая.

  • 8

    "Mamma Mia! 2", 2018 г.

    Рональд Мейер (Ronnie Meyer), глава компании Universal Pictures и друг певицы Шер, попросил её сняться в фильме весьма необычным образом: он позвонил, сказал: "Ты снимаешься в фильме "Мамма миа!" и положил трубку, прежде чем она успела что-либо ответить.

  • 9

    "Останься со мной", 1986 г.

    Чтобы добиться нужной эмоциональной реакции от юных актёров ─ Уила Уитона и Джерри О'Коннела ─ режиссёр Роб Райнер заставил их плакать старым известным способом: он стал кричать на них, ругая за то, что они ужасно играют.

  • 10

    "Один дома", 1990 г.

    Во время репетиции сцены с укусом пальца Джон Пеши прокусил палец Маколея Калкина. С тех пор у актёра остался шрам.

  • 11

    "Рэй", 2004 г.

    Чтобы лучше сыграть роль Рэя Чарльза, актёр Джейми Фокс заклеил свои глаза на 14 часов, пока снимался в фильме.

Звездная жизнь: актеры и актрисы, которые отказываются вместе работать (Фото)

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