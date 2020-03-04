С чем приходилось сталкиваться актерам во время съемок: интересные факты

Все мы смотрим фильмы, даже не подозревая о том, что происходило на съёмочной площадке до того, как они вышли на большие экраны.
"Стражи Галактики", 2014 г.
Вин Дизелю понадобилось более 1000 попыток, прежде чем ему удалась знаменитая фраза Грута.
"Джокер", 2019 г.
Для своей роли Артура Флека Хоакин Феникс сбросил почти 24 кг.
"Сияние", 1980 г.
Снег, покрывающий живую изгородь, был сделан из 900 тонн пенополистирола и соли.
"Лунный свет", 2016 г.
Из-за проблем с визой у актрисы Наоми Харрис в распоряжении было всего три дня, чтобы снять все сцены со своим участием. Её исполнение было столь впечатляющим, что она была номинирована на премию "Оскар".
"Ла Ла Лэнд", 2016 г.
Для своей роли в фильме Райан Гослинг научился играть на пианино. Актёр так хорошо и быстро научился, что Джон Ледженд даже признался, что немного позавидовал его таланту.
"Тёмный рыцарь", 2008 г.
Майкл Кейн, игравший Альфреда вместе с Хитом Леджером, исполнявшим роль Джокера, признался, что однажды настолько испугался Леджера в образе, что даже забыл свои слова.
"Отступники", 2006 г.
В одной из сцен Джек Николсон выстрелил в Леонардо ДиКаприо без предупреждения, поэтому реакция испугавшегося актёра ─ настоящая.
"Mamma Mia! 2", 2018 г.
Рональд Мейер (Ronnie Meyer), глава компании Universal Pictures и друг певицы Шер, попросил её сняться в фильме весьма необычным образом: он позвонил, сказал: "Ты снимаешься в фильме "Мамма миа!" и положил трубку, прежде чем она успела что-либо ответить.
"Останься со мной", 1986 г.
Чтобы добиться нужной эмоциональной реакции от юных актёров ─ Уила Уитона и Джерри О'Коннела ─ режиссёр Роб Райнер заставил их плакать старым известным способом: он стал кричать на них, ругая за то, что они ужасно играют.
"Один дома", 1990 г.
Во время репетиции сцены с укусом пальца Джон Пеши прокусил палец Маколея Калкина. С тех пор у актёра остался шрам.
"Рэй", 2004 г.
Чтобы лучше сыграть роль Рэя Чарльза, актёр Джейми Фокс заклеил свои глаза на 14 часов, пока снимался в фильме.