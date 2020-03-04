С чем приходилось сталкиваться актерам во время съемок: интересные факты

1 Все мы смотрим фильмы, даже не подозревая о том, что происходило на съёмочной площадке до того, как они вышли на большие экраны. "Стражи Галактики", 2014 г. Вин Дизелю понадобилось более 1000 попыток, прежде чем ему удалась знаменитая фраза Грута.

2 "Джокер", 2019 г. Для своей роли Артура Флека Хоакин Феникс сбросил почти 24 кг.

3 "Сияние", 1980 г. Снег, покрывающий живую изгородь, был сделан из 900 тонн пенополистирола и соли.

4 "Лунный свет", 2016 г. Из-за проблем с визой у актрисы Наоми Харрис в распоряжении было всего три дня, чтобы снять все сцены со своим участием. Её исполнение было столь впечатляющим, что она была номинирована на премию "Оскар".

5 "Ла Ла Лэнд", 2016 г. Для своей роли в фильме Райан Гослинг научился играть на пианино. Актёр так хорошо и быстро научился, что Джон Ледженд даже признался, что немного позавидовал его таланту.

6 "Тёмный рыцарь", 2008 г. Майкл Кейн, игравший Альфреда вместе с Хитом Леджером, исполнявшим роль Джокера, признался, что однажды настолько испугался Леджера в образе, что даже забыл свои слова.

7 "Отступники", 2006 г. В одной из сцен Джек Николсон выстрелил в Леонардо ДиКаприо без предупреждения, поэтому реакция испугавшегося актёра ─ настоящая.

8 "Mamma Mia! 2", 2018 г. Рональд Мейер (Ronnie Meyer), глава компании Universal Pictures и друг певицы Шер, попросил её сняться в фильме весьма необычным образом: он позвонил, сказал: "Ты снимаешься в фильме "Мамма миа!" и положил трубку, прежде чем она успела что-либо ответить.

9 "Останься со мной", 1986 г. Чтобы добиться нужной эмоциональной реакции от юных актёров ─ Уила Уитона и Джерри О'Коннела ─ режиссёр Роб Райнер заставил их плакать старым известным способом: он стал кричать на них, ругая за то, что они ужасно играют.

10 "Один дома", 1990 г. Во время репетиции сцены с укусом пальца Джон Пеши прокусил палец Маколея Калкина. С тех пор у актёра остался шрам.