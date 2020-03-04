Скачать
Среда, 04.03.2020
Все-таки уходит: Рада решила судьбу Гончарука
Все-таки уходит: Рада решила судьбу Гончарука
Зеленский отметил достижения "правительства технократов"
Зеленский отметил достижения "правительства технократов"
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
"Властелин колец": кому отдали главную роль в сериале
"Властелин колец": кому отдали главную роль в сериале

"Властелин колец": кому отдали главную роль в сериале

"Властелин колец": кому отдали главную роль в сериале
17:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Хотя премьера сериала "Властелин колец" запланирована на 2021 год, его создатели уже подогревают интерес киноманов к новинке.

Создатели сериала отдали главную роль британскому актеру Максу Болдри. 

Как сообщает Deadline, пока неизвестно, какого именно персонажа сыграет Макс, однако актер уже официально подтвердил, что таки появится в сериале "Властелин колец". До этого британец имел роли в телепроектах "Годы", "Голиокс" и "Счастливого Рождества".

"У нас еще есть несколько главных ролей. Болдри сыграет одну из этих них, и я слышала, что соглашение подписано", – отметила представительница Amazon Вернон Сандерс.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

What a crackin’ night! Thank you @dior

Публикация от Maxim Baldry (@maximbaldry)

Сюжет нового "Властелина колец" пока держится в секрете. Однако журналисты узнали, что эпизоды станут приквелом к знаменитой трилогии "Властелин колец". Режиссер Хуан Антонио Байона экранизирует историю о так называемой Второй эпохе, поэтому события будут разворачиваться задолго до тех приключений, которые описаны в романе Джона Толкина. Саурон создал с эльфами кольца власти, тайно выковал Единое Кольцо. И эпоха закончилась битвой, которая показана в прологе трилогии "Властелина колец".

"Властелин колец" от Amazon: рассекречен актерский состав сериала

Впервые о создании сериала-приквела заговорили в ноябре 2017 года. Глава Amazon Джефф Безос признался, что является поклонником "Властелина колец" и заинтересован в успехе новых эпизодов, которые выйдут на его Amazon Prime Video уже в 2021 году. Студия выкупила права на экранизацию у потомков писателя Джона Толкина.

Известно, что планируется 5 сезонов саги, бюджет которых – 1 миллиард долларов. В дебютном сезоне "Властелина колец" будет 20 серий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Властелин колец, Главная роль, Макс Болдри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает бушевать грипп
В Украине продолжает бушевать грипп
Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци
Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци
Зеленский выступает в Верховной Раде (Видео)
Зеленский выступает в Верховной Раде (Видео)
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Супермодель Жизель Бундхен рассказала о свидании вслепую с Томом Брэди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь