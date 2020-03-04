Скачать
Среда, 04.03.2020
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Карпаты - Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
Тест на определение темперамента

Экранизация рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" ожидается осенью 2020

Экранизация рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" ожидается осенью 2020
18:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Съемки сериала стартуют уже в апреле.

На осень этого года запланирована премьера сериала "Chapelwaite", снятого на основе рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" (Jerusalemʼs Lot).

Как сообщает Deadline, одного из центральных персонажей сыграет канадская актриса Эмили Хэмпшир ("Секс и ничего лишнего"). Хэмпшир сыграет амбициозную молодую женщину Ребекку Морган.

Ранее к проекту также присоединился Эдриан Броуди.

"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети

Действие сериала развернется в середине 19 века. В центре сюжета — жизнь аристократа Чарльза Буна (Броуди), который возвращается в родной город. После смерти жены герою приходится самому воспитывать троих детей. Вскоре выяснится, что у Буна есть проблема серьезней — тайное наследие его рода. Герою предстоит покончить с тьмой, которая отравляла жизнь его семьи много поколений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Экранизация, Стивен Кинг, Поселение Иерусалим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Названы лучшие виды чая против гипертонии
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
04 Эксперты назвали самый вредный для здоровья продукт
05 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине продолжает бушевать грипп
В Украине продолжает бушевать грипп
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Зеленский назвал потенциального министра обороны
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Ситуация в ООС: ранены 4 украинских военных
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Сын Бабкиных попал в больницу: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь