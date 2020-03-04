Экранизация рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" ожидается осенью 2020

Новости культуры:Съемки сериала стартуют уже в апреле.

На осень этого года запланирована премьера сериала "Chapelwaite", снятого на основе рассказа Стивена Кинга "Поселение Иерусалим" (Jerusalemʼs Lot).

Как сообщает Deadline, одного из центральных персонажей сыграет канадская актриса Эмили Хэмпшир ("Секс и ничего лишнего"). Хэмпшир сыграет амбициозную молодую женщину Ребекку Морган.

Ранее к проекту также присоединился Эдриан Броуди.

Действие сериала развернется в середине 19 века. В центре сюжета — жизнь аристократа Чарльза Буна (Броуди), который возвращается в родной город. После смерти жены герою приходится самому воспитывать троих детей. Вскоре выяснится, что у Буна есть проблема серьезней — тайное наследие его рода. Герою предстоит покончить с тьмой, которая отравляла жизнь его семьи много поколений.