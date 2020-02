"Я ухожу из Facebook": почему Стивен Кинг удалился из соцсети

Стивен Кинг решил покинуть Facebook. Об удалении страницы Стивен сообщил поклонникам в Твиттере. Такое решение легендарный псьменник принял из-за того, что его не устраивает политическая реклама в Facebook.

Кинг объяснил фанатам, что ему надоела ложная информация в социальных сетях. Также он отметил, что администрация Facebook не прикладывает усилий для того, чтобы сохранить данные пользователей.

Я ухожу из Facebook. Не нравится множество фейковой информации, которая есть в политической рекламе. Я также не уверен в способности сети защитить личную жизнь пользователей, – пишет Стивен Кинг.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

