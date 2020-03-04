Мулан осталась без возлюбленного: из фильма убрали одного из персонажей

Новости культуры:Из фильма "Мулан" из‑за движения #MeToo убрали одного из персонажей оригинального мультфильма.

В киноадаптации компания Disney отказалась из‑за движения #MeToo от одной из сюжетных линий.

Об этом пишет ВВС.

По словам продюсеров, было принято решение убрать из картины Ли Шанга, так как история этого персонажа вызвала бы недовольство в связи с движением #MeToo. Сотрудникам компании не нравилось как были расставлены акценты в отношениях между Ли Шангом и Мулан.

"Думаю, что особенно сейчас, во времена #MeToo, персонаж, который был бы одновременно начальником и возлюбленным героини, выглядел бы в фильме довольно неуместно и неловко. Мы разделили Ли Шанга на двух персонажей. Один из них — командир Тун, который стал для Мулан своего рода отцом и наставником. Другой — Хонхэй, ее соратник в армии", — заявил продюсер Джейсон Рид.

Как сообщалось ранее, фильм "Мулан" стал первым игровым ремейком Disney с рейтингом PG-13.

Напомним, в украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года. Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй.