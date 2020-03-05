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Коронавирус ударит по мировой киноиндустрии: убытки оцениваются в миллиарды долларов

Коронавирус ударит по мировой киноиндустрии: убытки оцениваются в миллиарды долларов
04:16 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: pixabay

Новости культуры:Киноиндустрия не досчитается пяти миллиардов из-за коронавируса.

Распространение коронавируса COVID-19 и меры борьбы с ним, принимаемые в разных странах, нанесут существенный ущерб мировому прокату. Как полагают эксперты, опрошенные изданием The Hollywood Reporter, совокупные потери могут достигнуть пяти миллиардов долларов.

Естественно, самый большой урон будет нанесен кассовым сборам в азиатском регионе, прежде всего в Китае и Южной Корее. Ранее было объявлено, что китайские власти распорядились закрыть все кинотеатры страны на неопределенный срок, а это более 70 тысяч экранов.

Результат не заставил себя ждать. В период с 24 января по 23 февраля 2020 года кассовые сборы в стране составили всего 4,2 миллиона долларов, тогда как годом ранее за тот же период он превысили 1,76 миллиарда долларов. В целом февраль считается одним из наиболее прибыльных месяцев в Китае из-за каникул, связанных с празднованием Нового года по восточному календарю.

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В Южной Корее, которая считается пятым по величине кинорынком, падание сборов по сравнению с 2019 годом составило 70 процентов. Корейские эксперты сравнивают эту ситуацию с эпидемией "свиного гриппа" в 2009 году, когда в стране оказались заражены более 80 тысяч человек

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Фильмы, Эпидемия, Коронавирус.
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