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Четверг, 05.03.2020
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Том Эллис уже подписал контракт на съемки 6 сезона "Люцифера"

Том Эллис уже подписал контракт на съемки 6 сезона "Люцифера"
13:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Том Эллис уже подписал свой контракт, а также это сделали шоураннеры Джо Хендерсон и Илди Модрович.

Радостными вестями накануне поделилось издание TVLine. С прошлой недели фанаты с нетерпением ждали результата переговоров между Netflix и Warner Bros., которые обсуждали возможность продлить похождения Люцифера Морнингстара на еще один сезон. И теперь известно точно: шестому сезону быть. 

Так что в итоге на Netflix выйдет по меньшей мере столько же сезонов "Люцифера", сколько и на FOX. А ведь если бы потоковый гигант несколько лет назад не вмешался в происходящее, фанаты бы потеряли из виду полюбившегося Повелителя Ада навсегда. Но, к счастью, интерес зрителей был слишком сильным, чтобы его игнорировать.

Эллис был очень благодарен поклонникам за волну протеста и, конечно, признателен Netflix за то, что его персонаж вышел на совершенно новый уровень. Во время одного из интервью актер отметил, что переход сериала на новую платформу наложил на команду определенные обязательства. Важно было не слишком сильно его изменить, поскольку шоу уже нравилось людям, но при этом рухнули ограничения, которые неизбежно накладывает сетевое телевидение. 

 
 
 
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Cheers #honeymoon

Публикация от Tom Ellis (@officialtomellis)

Так что такие вещи, как моя задница, которую мне никогда не разрешали показывать раньше, теперь возможны, — со смехом заметил Том. Также он добавил, что, как бы то ни было, шоу никогда не скатится до вульгарности, потому что цель съемочной группы — сделать "Люцифера" свежим и дерзким.

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Тему свежести, кстати, затрагивала и Модрович. Шоураннер заявила, что они "постоянно пытаются двигать сериал в совершенно новом направлении". Также она отметила, что, пока "все спекулируют на чем-то одном", они берутся за совершенно безумные идеи, которые в итоге великолепно срабатывают.

Конечно, говорить о сюжете шестого сезона "Люцифера" пока рано, ведь сначала фанатам нужно увидеть хотя бы пятый. Его обещают показать уже в этом году, но точную дату премьеры Netflix пока не озвучил.

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Фильмы, Кино, Люцифер, Том Эллис, 6 сезон Люцифера.
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