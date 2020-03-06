Режиссер "Отряда самоубийц 2" показал неофициальный постер ленты

В честь завершения съемок "Отряда самоубийц 2" режиссер и сценарист фильма Джеймс Ганн выложил в Instagram постер фильма, подписанный участниками съемочной группы. Простреленное пулями название фильма и груда оружия в луже крови. Среди пистолетов, гранат и ружей даже лежат молот Харли Квинн и бумеранг Капитана Бумеранга.
Но Ганн уточнил, что постер неофициальный, в маркетинговой кампании он использоваться не будет.
Дополнительно он пообщался в Instagram с поклонниками. В частности, режиссер написал:
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This artist @sloboart does a poster for our great AD Pez at the end of every shoot he does, and then me and some of the cast on hand sign personal notes to the various ADs (who on this film were fantastic - no one on a crew works harder under more pressure than they do). It’s not an official poster but I think the artist did a great job. Don’t ask me whose signature is whose. I can only figure out Margot’s and mine and I don’t know which actors signed it. #TheSuicideSquad
Мой отец умер за две недели до начала съемок. Моя собака умерла за две недели до конца съемок. Это было тяжелое время в моей жизни, но я никогда ранее не получал столько удовольствия от работы в кино. Профессионализм, отзывчивость и доброта коллег вдохновляли меня каждый день.
Один из поклонников поинтересовался, позвала бы его студия Disney для работы над "Стражами Галактики 3", если бы не контракт с DC. Ганн ответил:
Точно знаю, что позвали. Потому что они даже не знали об "Отряде", когда мы вели переговоры о работе.
Ранее в Instagram режиссер призвал зрителей "не слишком привязываться" к персонажам фильма, намекая, что не все из них доживут до конца. Постер с лужей крови лишний раз подтверждает, что зрителей ждут горы трупов.