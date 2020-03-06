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Режиссер "Отряда самоубийц 2" показал неофициальный постер ленты

Режиссер "Отряда самоубийц 2" показал неофициальный постер ленты
13:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Премьера "Отряда самоубийц 2" намечена на 5 августа 2021 года.

В честь завершения съемок "Отряда самоубийц 2" режиссер и сценарист фильма Джеймс Ганн выложил в Instagram постер фильма, подписанный участниками съемочной группы. Простреленное пулями название фильма и груда оружия в луже крови. Среди пистолетов, гранат и ружей даже лежат молот Харли Квинн и бумеранг Капитана Бумеранга.

Но Ганн уточнил, что постер неофициальный, в маркетинговой кампании он использоваться не будет.

Дополнительно он пообщался в Instagram с поклонниками. В частности, режиссер написал: 

Мой отец умер за две недели до начала съемок. Моя собака умерла за две недели до конца съемок. Это было тяжелое время в моей жизни, но я никогда ранее не получал столько удовольствия от работы в кино. Профессионализм, отзывчивость и доброта коллег вдохновляли меня каждый день.

Один из поклонников поинтересовался, позвала бы его студия Disney для работы над "Стражами Галактики 3", если бы не контракт с DC. Ганн ответил:

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Точно знаю, что позвали. Потому что они даже не знали об "Отряде", когда мы вели переговоры о работе.

Ранее в Instagram режиссер призвал зрителей "не слишком привязываться" к персонажам фильма, намекая, что не все из них доживут до конца. Постер с лужей крови лишний раз подтверждает, что зрителей ждут горы трупов.

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Фильмы, Кино, Постер, Отряд самоубийц 2.
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