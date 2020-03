"Королевство": вышел трейлер второго сезона сериала (Видео)

Сериал основан на комиксе "The Kingdom of the Gods". Режиссер шоу — Ким Сон Хун.Действие шоу разворачивается в средневековой Корее. Неизвестный вирус начинает превращать жителей Чосона — корейского государства, существовавшего с XIV по XIX век, — в зомби. Главный герой, наследный принц, пытается разобраться в причинах эпидемии, а также раскрыть тайну смерти своего отца. Премьера нового сезона состоится на онлайн-платформе 13 марта.