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Съемки украинско-британского триллера "Наследие лжи" завершены

Съемки украинско-британского триллера "Наследие лжи" завершены
12:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:В Украине выход фильма в прокат планируется осенью 2020 года.

Компания Toy Cinema представила Государственному агентству Украины по вопросам кино завершенный производством полнометражный игровой фильм режиссера Адриана Бола "Наследие лжи".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Кинопроект "Наследие лжи"/ Legacy of Lies совместного производства Украины и Великобритании стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку в размере 17 млн 463 тыс. грн (20% общей стоимости производства ленты)", - говорится в пресс-релизе.

Режиссер и автор сценария ленты - Адриан Бол. Продюсеры - Алла Белая и Дмитрий Суханов (Украина), Марк Фолиньо и Грант Брэдли (Великобритания), Кшиштоф Солеки (Польша), Лариса Гутаревич (Украина). Международными продажами фильма занимается известная американская компания "13 Films".

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К работе над фильмом привлечены украинские и международные звезды: Скотт Адкинс (Scott Adkins), Уильям Форсайт (William Forsythe), Юлия Соболь, Анна Буткевич, Онор Нифси (Honor Kneafsey), Сергей Калантай, Гордон Александер (Gordon Alexander), Джон Хейлс ( John Hales).

"Наследие лжи" - шпионский триллер, события которого разворачиваются в Киеве. Мартин Бакстер, бывший оперативник МI6, вынужден снова окунуться в мир шпионажа, ибо молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помочь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

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