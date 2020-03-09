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Актер Норман Ридус рассказал, почему "Ходячие мертвецы" остаются популярными

Актер Норман Ридус рассказал, почему "Ходячие мертвецы" остаются популярными
09:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Ридус сравнил сериал с вирусом, объяснив, что он также "должен постоянно адаптироваться к окружающей среде".

Сериал "Ходячие мертвецы" уже десять лет занимает умы зрителей, показывая реалии постапокалиптического мира, в котором немногочисленные выжившие должны каждый день бороться с кровожадными зомби. И Норман Ридус (Дэрил) знает, почему шоу не теряет своей популярности.

В одном из недавних интервью актер признался: все дело в том, что благодаря прекрасным сценаристам "Ходячие мертвецы" постоянно обзаводятся новыми персонажами и сюжетными линиями, неизменно продолжая движение вперед. 

Что хорошо в нашем шоу, так это то, что оно никогда не стоит на месте. Оно постоянно меняется, — заметил Норман.

"Ходячие мертвецы" уже продлены на 11 сезон, и речи о закрытии шоу пока не идет, хоть создатель одноименных комиксов Роберт Киркман уже закончил сюжетную линию летом прошлого года. Как бы то ни было, Ридус намеревается оставаться в сериале до последнего.

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Я был в шоу с самого начала и хочу быть в нем, когда оно закончится. Я просто не знаю, когда наступит финал, — признался он.

Также актер выразил надежду на то, что шоураннеры не превратят сериал в обычную машину по зарабатыванию денег.

У нас много креативных сотрудников, но если шоу продлится 20 лет, оно станет слабее, и нет никакого способа это избежать, — сказал он.

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Фильмы, Кино, Ходячие Мертвецы, Знаменитости, Актер, Норман Ридус.
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