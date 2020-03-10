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Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж, снятый на iPhone 11 Pro Max (Видео)

Apple выпустила пятичасовой фильм про Эрмитаж, снятый на iPhone 11 Pro Max (Видео)
12:04 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Съемочная команда Эрмитажа использовала три телефона: основной, запасной и дополнительный для вывода картинки режиссеру.

Сорок пять залов музея, почти 600 произведений искусства, более пяти часов работы и ни единой монтажной склейки.

На ютьюб выложен уникальный фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11 Pro Max. Его длительность — пять часов, 19 минут и 28 секунд, сделан он одним планом без единой монтажной склейки. Более того, смартфон в процессе съемки ни разу не заряжали.

По словам создателей фильма, одним из главных источников вдохновения для них был "Русский ковчег", снятый режиссером Александром Сокуровым в 2001 году. Эта кинокартина длительностью один час и 27 минут тоже снималась в Эрмитаже и не содержит монтажных склеек. 

Основная команда, которая сопровождала камеру на протяжении всего процесса съемки, включала в себя семь человек. Всего же в создании фильма участвовали несколько сотен людей — актеры, осветители, креативный и технический персонал.

Одной из главных сложностей при съемке оказалось именно освещение. В декабре в Санкт-Петербурге длительность светового дня составляет немногим более пяти часов, и нужно было в строго соблюдать график съемки, чтобы уложиться в лимит. Кроме того, освещение сильно различается в разных залах музея.

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"Прогулку по Эрмитажу" снимали в понедельник — выходной день для знаменитого музея. Однако это не слишком облегчило работу создателям. "Не думайте, что в этот день музей пустует — тысячи сотрудников выходят на работу: уборка, инвентаризация, реставрация. Нам нужно было вписаться в жизнь музея, стать ее частью", — говорит режиссер Аксинья Гог.

В качестве дополнительного оборудования при съемке использовались тележки, небольшой операторский кран и ручной стабилизатор для камеры. После записи исходная картинка подверглась цветокоррекции.

Кроме возможностей камеры iPhone 11 Pro Max, Эрмитаж также демонстрирует способность аккумулятора смартфона справляться с большими нагрузками. К концу съемки батарея iPhone была заряжена на 19 процентов.

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Apple, Фильмы, Кино, Эрмитаж, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, Фильм про Эрмитаж.
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