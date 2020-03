Создатель "Чернобыля" возьмется за экранизацией игры "The Last of Us"

Новости культуры:Компьютерная игра рассказывает о постапокалиптическом будущем.

Канал HBO анонсировал сериал по видеоигре The Last of Us ("Последние из нас"). Шоураннер сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин будет исполнительным продюсером сериала и напишет сценарий.

В работе над сценарием также будет принимать участие Нил Дракман, создатель компьютерной игры-первоисточника. В Twitter компьютерной компании Naughty Dog, создавшей игру, появился пост о радости от сотрудничества с HBO.

Человечество было практически уничтожено пандемией грибка, превращающего людей в зомби.

Протагониста Джоэла, перебивающегося случайной работой, нанимают сопровождать в путешествии 14-летнюю девочку Элли. Однако путешествие достаточно быстро превращается в борьбу за выживание.

Сюжет сериала будет основан на сюжете игры, но, возможно, в него будут добавлены сюжетные линии из игры The Last of Us Part II, которая будет выпущена эксклюзивно для PS4 в конце мая.

В работе над проектом участвует также кинокомпания PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации игр PlayStation.