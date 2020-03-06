Создатель "Чернобыля" возьмется за экранизацией игры "The Last of Us"

Канал HBO анонсировал сериал по видеоигре The Last of Us ("Последние из нас"). Шоураннер сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин будет исполнительным продюсером сериала и напишет сценарий.
В работе над сценарием также будет принимать участие Нил Дракман, создатель компьютерной игры-первоисточника. В Twitter компьютерной компании Naughty Dog, создавшей игру, появился пост о радости от сотрудничества с HBO.
Человечество было практически уничтожено пандемией грибка, превращающего людей в зомби.
Hey @Neil_Druckmann ... let's make a show.https://t.co/wWLmPcsrEI
— Craig Mazin (@clmazin) March 5, 2020
Протагониста Джоэла, перебивающегося случайной работой, нанимают сопровождать в путешествии 14-летнюю девочку Элли. Однако путешествие достаточно быстро превращается в борьбу за выживание.
Look for the light. @clmazin and @Neil_Druckmann to develop the series adaptation of #TheLastOfUs, coming soon to HBO: https://t.co/z9c2h86EYw pic.twitter.com/AkT6fET4Im
— HBO (@HBO) March 5, 2020
Сюжет сериала будет основан на сюжете игры, но, возможно, в него будут добавлены сюжетные линии из игры The Last of Us Part II, которая будет выпущена эксклюзивно для PS4 в конце мая.
В работе над проектом участвует также кинокомпания PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации игр PlayStation.