"Затерянные в космосе": сериал продлен еще на сезон

Новости культуры:Netflix продлил фантастический сериал "Затерянные в космосе" на третий сезон, который станет последним.

Стриминговый сервис заключил многолетний контракт с шоураннером проекта Заком Эстрином, поэтому в ближайшее время можно ожидать анонсов его будущих проектов.

По словам Эстрина, сериал изначально был запланирован для выхода в трех частях. К главным ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Поузи и Игнасио Серричио.

Новый сезон выйдет в 2021 году, однако точная дата пока не называется.

Напомним, премьера сериала "Затерянные в космосе" состоялась в апреле 2018 года, а второй сезон вышел в декабре 2019-го. Он стал одним из самых дорогих в истории Netflix. В основе лежит одноименное шоу от CBS, выходившее в 60-е. В центре сюжета находится семейство Робинсонов, которое выживает в космосе после крушения звездолета.