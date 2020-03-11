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"Затерянные в космосе": сериал продлен еще на сезон

"Затерянные в космосе": сериал продлен еще на сезон
17:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix продлил фантастический сериал "Затерянные в космосе" на третий сезон, который станет последним.

Стриминговый сервис заключил многолетний контракт с шоураннером проекта Заком Эстрином, поэтому в ближайшее время можно ожидать анонсов его будущих проектов.

По словам Эстрина, сериал изначально был запланирован для выхода в трех частях. К главным ролям вернутся Молли Паркер, Тоби Стивенс, Паркер Поузи и Игнасио Серричио.

Новый сезон выйдет в 2021 году, однако точная дата пока не называется.

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Напомним, премьера сериала "Затерянные в космосе" состоялась в апреле 2018 года, а второй сезон вышел в декабре 2019-го. Он стал одним из самых дорогих в истории Netflix. В основе лежит одноименное шоу от CBS, выходившее в 60-е. В центре сюжета находится семейство Робинсонов, которое выживает в космосе после крушения звездолета.

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Кино, Сериал, Новый сезон, Затерянные в космосе.
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