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"Наследие лжи": завершены съемки триллера со звездой "Доктора Стрэнджа" в главной роли

"Наследие лжи": завершены съемки триллера со звездой "Доктора Стрэнджа" в главной роли
17:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Госкино объявило об окончании производства шпионского триллера.

Украинская киноиндустрия стремительно развивается. После успешных исторических драм и комедий Госкино объявило о завершении съемок шпионского триллера "Наследие лжи" (Legacy of Lies Movie), в котором сыграл британец Скотт Адкинс.

Режиссером захватывающего фильма выступил Адриан Бол. Он с легкостью воплотил шпионскую историю на экраны и пригласил на съемки не только украинских звезд, но и голливудских. В частности, в фильме "Наследие лжи" можно будет увидеть Скотта Адкинса, Уильяма Форсайта, Юлию Соболь, Анну Буткевич, Оноре Нифси, Сергея Калантаев, Гордона Александера, Джона Хейлс.

Сейчас съемки шпионского триллера завершены, поэтому авторы проекта открыли несколько деталей. По сюжету, бывший агент МІ6 Мартин Бакстер вынужден снова окунуться в мир шпионажа. Молодая украинская журналистка Саша Степаненко просит его помочь раскрыть правду о секретной операции международных спецслужб. Поэтому мужчина отправляется в Киев, чтобы провести собственное расследование.

Интересно, что Скотт Адкинс, который сыграл главную роль в киноленте "Наследие лжи", широко известен в Голливуде. Актер сыграл в фильмах "Доктор Стрэндж", "Универсальный солдат 4: Новое измерение", "Ликвидаторы", "Хулиганы-3", "Ультиматум Борна", "Нулевая терпимость", "Розовая пантера", "Убить заново" и др.

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Фильм "Наследие лжи" является кинопроектом Украины и Великобритании. Премьера шпионского триллера запланирована на осень 2020 года. А пока сеть покоряют первый официальный постер, который впечатлил киноманов.

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Кино, Фильм, Триллер, Госкино, Наследие лжи, Скотт Адкінс.
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