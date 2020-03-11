HBO анонсировал новый сериал, с участием Джуда Лоу (Видео)

Новости культуры:В сети появился трейлер нового проекта HBO с Джудом Лоу.

Речь идет о драматическом минисериале под названием "Третий день" (The Third Day). Премьера кинопроекта запланирована на 11 мая 2020 года, затем в сети уже опубликовали первый официальный трейлер.

Сериал будет состоять из 6 эпизодов. По сюжету, все события разворачиваются на странном острове, расположенном вблизи британского побережья. Его жители – обычные, на первый взгляд, люди, которые в восторге от своего места жительства и даже называют остров раем. Поэтому они совсем не рады приезду чужака на их земли.

Авторы многосерийной ленты "Третий день" разделили эпизоды по временам года. Так, "Лето" покажет зрителям историю главного героя Сэма, который только приезжает на остров и знакомится с местными традициями. Вторая часть "Зима" уже познакомит зрителей с Хелен, которую сыграла Эмили Уотсон. Она попытается найти на острове ответы на свои вопросы, чем добавит интриги сюжету. Но за идиллией скрываются жуткие тайны местных жителей.

В главных ролях сериала: Джуд Лоу, Наоми Харрис, Фрейя Аллан, Кэтрин Воттерстон и многие другие звезды.