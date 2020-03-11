Новый "Дракула": студия Universal запустила новый проект

Новости культуры:Студия Universal начала работу над новой версией фильма "Дракула".

Студии Blumhouse Productions и сработают над новым фильмом "Дракула". В новой экранизации истории Брэма Стокера действия будут происходить в наши дни.

Как сообщает The Hollywood Reporter, вероятней всего, причиной послужил успех перезапуска "Человека-невидимки".

Над постановкой поработает Карин Кусама ("Тело Дженнифер"), а за сценарий возьмутся Фил Хэй и Мэтт Манфреди.

Какие-либо другие подробности пока не сообщаются.

Отметим, что Дракула получил множество экранизаций. Первый фильм режиссера Тода Браунинга вышел в 1931 году. Напомним, в январе на телеканале ВВС вышел мини-сериал "Дракула" от создателей "Шерлока" Марка Гэтисса и Стивена Моффата.