"Секрет": дублированный трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:В сети появился дублированный трейлер фильма "Секрет" с Кэти Холмс в главной роли.

Лента снята по мотивам одноименного бестселлера. В картине также снимались Джош Лукас, Джерри О'Коннелл, Селия Венстон, Сара Хоффмайстер и другие. Режиссер - Энди Теннант.

Миранда Уэллс потеряла мужа и живет одна с тремя детьми. Кажется, проблемы не покидают ее. Но когда однажды мощный шторм повредил их дом, на помощь приходит таинственный Брей Джонсон.

Незнакомец решает помочь Миранде с ликвидацией последствий непогоды. Присутствие Брея и его вера в силу позитивного мышления возрождает дух семьи, и все начинает налаживаться. Однако секрет, который скрывает Брей, может изменить все.

В украинский прокат картина выйдет 16 апреля 2020 года.