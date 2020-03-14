Невероятные преображения голливудских актеров для роли в кино (Фото)

1 Актеры нередко кардинально меняют свою внешность ради ролей как с помощью грима, так и куда более радикальными методами: худея, полнея или набирая мышечную массу. Любые их эксперименты с физической формой неизменно производят впечатление на зрителей, и можно понять почему: приклеить себе накладной нос или фальшивую лысину так же просто, как потом от них избавиться, чего не скажешь о лишних килограммах. Джейк Джилленхол, Стрингер "Стрингер" не выйдет в украинский прокат, и очень жаль, потому что фильм выдающийся, как и персонаж, которого сыграл Джилленхол. Для роли криминального журналиста-самоучки по имени Лу актер сбросил 11 килограммов и вернулся к своему коронному амплуа парня со странностями. Болезненная худоба Джилленхола в "Стрингере" визуально вторит пронырливости его персонажа. Уже на первых кадрах при взгляде на героя становится жутковато, а по ходу сюжета становится очевидно, что перед нами психопат покруче Патрика Бейтмана.

2 Мэттью Фокс, Я, Алекс Кросс Пару лет назад звезда "Остаться в живых" вернулся к нам в совершенно неузнаваемом виде: в образе жестокого серийного убийцы по кличке Пикассо - жилистого, бритоголового и очень опасного. Избавить зрителей от ассоциации с вечно ноющим Джеком из Lost Фоксу помогли потеря веса (минус 18 килограммов) и усиленные тренировки. С актером занимался тот же инструктор, что помог накачать внушительную грудь Джейку Джилленхолу к "Принцу Персии" и готовил Криса Эванса к "Первому мстителю". К слову, маму Фокса его физическое преображение расстроило, потому что она итальянка и больше всего на свете любит как следует накормить сына. Глядя на исхудавшего актера, мы ее очень хорошо понимаем.

3 Джаред Лето, Глава 27 Сложно поверить, но когда-то Джареда Лето не сравнивали с Иисусом направо и налево, однако его внешний вид привлекал не меньше внимания. В 2007 году Лето набрал 30 килограммов, чтобы сыграть убийцу Джона Леннона в "Главе 27". Играть психически нездорового человека было нелегко и физически: помимо прочего, Лето заработал подагру, а также опасно высокий уровень холестерина; с тех пор актер зарекся набирать вес для ролей. Вопросы у критиков, а также близких и фанатов Леннона вызвала, правда, не его игра, а сам факт создания фильма. Привлечение внимания к Марку Чепмену, по мнению многих, работает только на руку человеку, искавшему славы подобным чудовищным способом.

4 Шарлиз Терон, Монстр Другая история убийцы также потребовала набирать заметный вес - в данном случае от Шарлиз Терон, сыгравшей Эйлин Уорнос в 2003-м. Для фильма, основанного на истории женщины, вставшей на путь серийных убийств, Терон набрала дополнительные 15 килограммов, а также сбрила брови. В довесок ей приходилось носить вставные зубы и соответствующий мейкап - за всем этим настоящая внешность Терон узнаётся едва ли, но это и к лучшему. Актриса полностью дистанцируется от собственной личности и окунается в безумие, завладевшее ее персонажем, а измененная внешность помогает сделать игру еще более реалистичной и пугающей - неудивительно, что за роль Уорнос она получила "Оскар".

5 Крис Прэтт, Стражи галактики Энди из "Парков и зон отдыха" нельзя было не любить и за его развитие от нахлебника и увальня к самостоятельному взрослому человеку, и за его круглые бока. Прэтт признаётся, что жена любит его мягким куда больше, но это не помешало ему перейти на куриную диету для "Стражей Галактики" - в новом сай-фае от Энди не осталось и следа. Прэтт не только сбросил вес, но и накачался так, что его просто не узнать. Неожиданно для себя актер попал в списки новых секс-символов, но мы все равно в первую очередь любим его за комедийный талант и чувство юмора.

6 Мэтт Дэймон, Информатор Для Мэтта Дэймона рай выглядит просто: McDonald’s на завтрак, обед и ужин - по крайней мере примерно так выглядела его диета, когда ему нужно было набрать вес для "The Informant!". Актер, по собственному признанию, был абсолютно счастлив, пока набирал дополнительные 15 килограммов для роли в фильме Содерберга. Дэймон старался стать более похожим на своего персонажа Майкла Уитакера, информатора ФБР, помогавшего собирать доказательства ценового сговора в компании. Здесь "секретный агент" совсем не похож на Борна внешне, но хитрости ему, как оказалось, не занимать.

7 Брэдли Купер, Американский снайпер Самый сексуальный человек, по мнению журнала People, пошел на радикальные перемены во внешности для нового фильма Клинта Иствуда. История "Американского снайпера" потребовала от Купера стать максимально похожим на свой прототип - настоящего снайпера Криса Кайла, военнослужащего ВМС Соединенных Штатов. Чтобы выглядеть как настоящий "морской котик", Купер набрал огромную мышечную массу - почти 20 килограммов. На изменившегося до неузнаваемости актера можно будет посмотреть в кино в марте 2015-го - спустя два года после того, как был застрелен сам Крис Кайл. Кайл был самым опасным снайпером войск США - на его счету около 225 убийств, часть которых официально не подтверждена.

8 Майкл Фассбендер, Голод Первая важная роль будущего секс-символа, прославившая его в киноманских кругах. Бывший современный художник Стив Маккуин экранизировал реальную историю знаменитой голодовки 1981 года, где Фассбендер играет главного героя - арестованного активиста ИРА Бобби Сэндса, который продолжает свою радикальную борьбу единственным оставшимся ему способом - с помощью собственного тела. Пугающая красота фильма, сложная тема и жертвенность Фассбендера, буквально иссыхающего и растворяющегося в воздухе, принесли актеру награду British Independent Film Award за лучшую роль. К концу съемок актер исхудал до 58 килограммов - по испугавшему даже его совпадению, именно на этой отметке реальный Бобби Сэндс сделал последнюю запись в своем дневнике.

9 Том Харди, Темный рыцарь: Возрождение легенды Том Харди всегда был крепким парнем и не раз набирал дополнительную мышечную массу для съемок в очередном фильме - вспомните хоть байопик Чарльза Бронсона, хоть спортивную драму "Воин". Однако именно образ Бэйна, злодея с тяжелым детством, принес Харди любовь и почтение в среде фанатов упражнений со свободными весами. Для этой роли актер раскачался до состояния горы: набрал 13 килограммов чистых мышц. Недаром на запрос "Том Харди Бэйн" гугл в большинстве своем выдает инструкции, как повторить фитнес-подвиг актера.

10 Тони Коллетт, Свадьба Мюриэль Глядя на Тони Коллетт сегодня, сложно представить, что был в ее актерской карьере короткий период, когда она намеренно весила почти на 20 килограммов больше обычного. В середине 90-х Коллетт сыграла провинциальную девицу, которая только и грезила что о замужестве, но никак не могла достичь своей цели. Сценаристы фильма не стали долго думать и наградили героиню-неудачницу классическими атрибутами: лишним весом, дурным вкусом и добрым сердцем. Сразу после съемок не без помощи диетологов актриса похудела и с тех пор неизменно придерживается спортивной формы.

11 Элизабет Тейлор, Кто боится Вирджинии Вулф? В середине 60-х Лиз Тейлор была одной из самых роскошных актрис Голливуда. Немалую роль в этом сыграла "Клеопатра" - эпик, вышедший на экраны в 1963-м, где Тейлор сверкала эффектными декольте и осиной талией и на съемках которого влюбилась в своего партнера по фильму Ричарда Бертона. Можно представить, как ахнули зрители три года спустя, когда эта же пара (теперь уже муж и жена) выступила в истеричной драме Майка Николса про стареющих супругов-интеллектуалов. Для этого Тейлор решительно набрала вес и нарядилась в седой парик - а вместе с этим сыграла так, что комок в горле. Возможно, после этого многие пребывают в заблуждении, что для "Оскара" достаточно совершить телесный подвиг - хотя дело, конечно же, в первую очередь в таланте.

12 Роберт Де Ниро, Бешеный бык "Бешеный бык" стал четвертым совместным фильмом Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро - и в некотором роде подвел черту под грандиозной эпохой "Нового Голливуда", прославившей обоих. Здесь один из лучших американских актеров играет боксера Джейка Ламотта - чемпиона в среднем весе, чей скверный характер и взрывной темперамент не принесли ему ничего хорошего. Для финальных сцен фильма Де Ниро специально отправили в гастрономическое турне в Европу - пока актер отъедался, съемочная группа терпеливо ждала. Процесс занял несколько месяцев, за которые Де Ниро поправился с 66 до 97 килограммов и приобрел ряд проблем со здоровьем. А затем - "Оскар".

13 Мэттью МакКонахи, Далласский клуб покупателей Трансформация Мэттью МакКонахи из златовласого и подкачанного завсегдатая ромкомов в способного на всё мощного драматического актера началась несколько лет назад, но "Далласский клуб покупателей" стал ее кульминацией. Незадолго до выхода фильма мы уже увидели Мэттью во всей красе в "Настоящем детективе" - но даже после этого роль больного СПИДом ковбоя-гомофоба потрясла многих. Тут опять-таки сложилось "оскаровское" сочетание: невеселый сюжет, позаимствованный из реальной жизни, мощная игра МакКонахи и неизбежное для такой истории изображение увядания тела (для роли актер сбросил 17 килограммов).

14 Кристиан Бэйл, Машинист Кристиан Бэйл, как известно, не жалеет на съемочной площадке ни себя, ни окружающих. Большинство из нас узнало об этом из параноидального триллера "Машинист", где Бэйл играет страдающего от бессонницы заводского рабочего. Фильм неизбежно вызывал сравнения с "Бойцовским клубом", но посмотреть тут все равно есть на что - и страшнее всего выглядит не сюжет, а изнуренный жилистый Бэйл с опухшими глазами, теряющий один килограмм за другим и полностью запутавшийся между реальностью и полусном.