Золотая малина 2020: объявлены номинанты

Новости культуры:В этом году "Золотая малина 2020" состоится в сороковой, юбилейный, раз.

Самая популярная антинаграда Голливуда получит своих лауреатов уже в ночь на воскресенье, 15 марта.

Какие кинокартины и кинотворцы могут получить бутафорские ягоды уже 8 февраля – читайте дальше.

Список номинантов "Золотой малины 2020"

Худший фильм:

"Коты" (Cats)

"Фанатик" (The Fanatic)

"Стекло" (Glass)

"Годзилла ІІ: Король монстров" (Godzilla: King of Monsters)

"Призраки Шэрон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate)

"Хеллбой" (Hellboy)

"Мэдея на похоронах" (A Madea Family Funeral)

"Рэмбо: Последняя кровь" (Rambo V: Last Blood)

"Репродукция" (Replicas)

"Море соблазна" (Serenity)

"Зеровилль" (Zeroville)

Худший актер

Джерард Батлер ("Падение ангела")

Джеймс Франко ("Зеровилль")

Дэвид Харбор ("Хеллбой")

Джеймс Макэвой ("Стекло")

Мэттью Макконахи ("Море соблазна")

Киану Ривз ("Репродукция")

Сильвестер Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь")

Джон Траволта (The Fanatic и Trading Paint)

Худшая актриса

Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт")

Меган Фокс ("Зеровилль")

Энн Хэтэуэй ("Мошенницы")

Франческа Хейворд ("Коты")

Милла Йовович ("Хеллбой")

Деми Мур ("Корпоративные животные")

Тайлер Перри (как Мадея) ("Мэдея на похоронах")

Ребел Уилсон ("Мошенницы")

Худшая мужская роль второго плана

Кайл Чендлер ("Годзилла II: Король монстров")

Джеймс Корден ("Коты")

Чарлз Дэнс ("Годзилла II: Король монстров")

Оскар Хаэнада ("Рэмбо: Последняя кровь")

Майкл Мэдсен (Trading Paint)

Серхио Перис-Менчета ("Рэмбо: Последняя кровь")

Тайлер Перри (как "Джо") ("Мэдея на похоронах")

Тайлер Перри (как "дядя Хитроу") ("Мэдея на похоронах")

Сет Роген ("Зеровилль")

Брюс Уиллис ("Стекло")

Худшая женская роль второго плана

Джессика Честейн ("Люди Икс: Темный Феникс")

Касси Дэвис ("Мэдея на похоронах")

Джуди Денч ("Коты")

Лидия Херст ("Призраки Шэрон Тейт")

Саша Лэйн ("Хеллбой")

Патрис Ловеллом ("Мэдея на похоронах")

Фенеса Пинеда ("Рэмбо: Последняя кровь")

Ребел Уилсон ("Коты")

Худший режиссер

Андреа Берлофф ("Королевы криминала")

Майкл Догерти ("Годзилла II: Король монстров")

Фред Дерст ("Фанатик")

Дэниэл Фаррандс ("Призраки Шэрон Тейт")

Джеймс Франко ("Зеровилль")

Адриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь")

Ной Хоули ("Люси в космосе")

Том Хупер ("Коты")

Нил Маршалл ("Хеллбой")

М. Найт Шьямалан ("Стекло")

Худший сценарий

"Коты"

"Стекло"

"Годзилла II: Король монстров"

"Щелчок"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Хеллбой"

"Королевы криминала"

"Люси в космосе"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Худший приквел, римейк, плагиат или сиквел

"Падение ангела"

"Люди Икс: Темный Феникс"

"Стекло"

"Годзилла: Король монстров"

"Хеллбой"

"Мэдея на похоронах"

"Рэмбо: Последняя кровь"

Не случайно сатирическая премия "Золотая малина 2020" состоится после самой престижной церемонии награждения – "Оскар 2020". Именно так зрители смогут сравнить лучшие и худшие фильмы года.