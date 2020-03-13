Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранцев
"Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Определен лучший игрок матча Шахтер - Вольфсбург
Определен лучший игрок матча Шахтер - Вольфсбург
Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры: все из-за коронавируса
Промоутеры AEG и Live Nation приостанавливают крупные туры

Официально: легендарную франшизу "Крик" перезапустят

Официально: легендарную франшизу "Крик" перезапустят
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Культовый фильм "Крик" уже находится в разработке.

Зрителей ждёт новая часть комедийной хоррор-франшизы "Крик". Как сообщают западные СМИ, режиссерами нового фильма стали Мет Беттинелли и Тайлер Джиллетт, известны своей работой над комедийным фильмом ужасов "Я иду искать".

Оригинальный сценарист Кевин Уильямсон станет исполнительным продюсером новой ленты вместе с Чэдом Виллеллой.

В настоящее время неясно, будет ли это перезагрузка или продолжение знаменитой франшизы ужасов. Съемки фильма должны начаться в мае - будет ли этот план реализован в разгар коронавируса, пока неизвестно.

Еще одна "жертва" коронавируса: премьера "Тихого места 2" переносится

Напомним, что премьера первого фильма состоялась в 1996 году, последний вышел в 2011-ом. В центре сюжета четырех картин девушка по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крик, Ужасы, Франшиза, Перезапуск, Кевин Уильямсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
04 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
05 Итоги дня 12 марта: карантин в Украине и нападение на Сивохо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и заморозки: в Украину идет похолодание
Дожди и заморозки: в Украину идет похолодание
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
В мире от коронавируса умерли более 5 тысяч человек
Март побил очередной температурный рекорд
Март побил очередной температурный рекорд
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Данай Гурира призналась, как ее разыграли с помощью 50 зомби на съемках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь