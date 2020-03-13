Официально: легендарную франшизу "Крик" перезапустят

Новости культуры:Культовый фильм "Крик" уже находится в разработке.

Зрителей ждёт новая часть комедийной хоррор-франшизы "Крик". Как сообщают западные СМИ, режиссерами нового фильма стали Мет Беттинелли и Тайлер Джиллетт, известны своей работой над комедийным фильмом ужасов "Я иду искать".

Оригинальный сценарист Кевин Уильямсон станет исполнительным продюсером новой ленты вместе с Чэдом Виллеллой.

В настоящее время неясно, будет ли это перезагрузка или продолжение знаменитой франшизы ужасов. Съемки фильма должны начаться в мае - будет ли этот план реализован в разгар коронавируса, пока неизвестно.

Напомним, что премьера первого фильма состоялась в 1996 году, последний вышел в 2011-ом. В центре сюжета четырех картин девушка по имени Сидни Прескотт, которой угрожал убийца в маске.