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Появился украинский трейлер и постер к фильма "Чудо-женщина: 1984" (Видео)

Появился украинский трейлер и постер к фильма "Чудо-женщина: 1984" (Видео)
17:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Первый трейлер к фильму подорвал сеть 8 декабря после чего он появился в украинском дубляже.

Кинокомпания Warnes Bros., которая занимается съемками второй части фильма "Чудо-женщина 2", сразу после 20-секундного тизера представила несколькоминутный первый трейлер. Видео появилось на популярных ютуб каналах, в частности, KinoCheck International.

Стоит добавить, что в одном из интервью новая глава кинокомпании Warnes Bros. Энн Снафф призналась, что в их компании именно Чудо-женщину считают основным персонажем DC. А также она назвала ее роль в комиксах DC важнее, чем Супермен и Бэтмен. Поэтому, фанаты персонажа могут быть уверены – их ждет потрясающая экранизация.

Напомним, главную роль в фильме "Чудо-женщина 2" сыграет израильская актриса с украинскими корнями Галь Гадот. Именно она украсила новый постер, который появился на твиттер-странице фильма 13 марта. Киноманы смоглы разглядеть золотые доспехи, которые Чудо-женщина примеряет в будущей киноленте.

 
 
 
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See you in ‘84! #WW84

Публикация от Wonder Woman (@wonderwomanfilm)

Сюжет "Чудо-женщины: 1984" разворачивается вокруг той же самой героини, которая продолжает отстаивать феминистские взгляды и воевать за мир и справедливость. Однако самым большим сюрпризом для поклонников фильма станет появление нового персонажа – бизнесмена Максвелла Лорда. Он пришел, чтобы получить власть над всем миром. Лорд мечтает о всемогуществе и ищет магические артефакты по всему миру. Одной из его находок стала Энн Миневра, известный археолог, которую он превратил в монстра Гепарда. Именно с ней придется вести борьбу Чудо-женщине Диане.

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Компанию Гадот на съемочной площадке также составили зрителями Стивен Тревор, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Габриэлла Уайлд, Крис Пайн и другие. Режиссером фильма "Чудо-женщина 2" выступила Пэтти Дженкинс. Дата выхода фильма "Чудо-женщина: 1984" запланирована на июнь 2020 года.

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Все по теме:

Трейлер, Постеры, Галь Гадот, Украинский трейлер, Чудо-женщина 1984, Чудо-женщина 2.
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