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"Звездные войны 9": в Сети появились неудачные дубли со съемок с Доналом Глисоном (Видео)

"Звездные войны 9": в Сети появились неудачные дубли со съемок с Доналом Глисоном (Видео)
17:12 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Будучи заключительной частью "Саги о Скайуокерах", фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" изобилует драматическими и эмоциональными моментами, но во время съемок этой картины атмосфера далеко не всегда была столь же серьезной.

Издание USA Today выложило короткий видеоролик, в котором актеры Ричард Э. Грант и Донал Глисон, сыгравшие членов Первого ордена, шутят о том, как весело им было сниматься в девятом эпизоде "Звездных войн".

Хотя очередная порция материалов из-за кулис наверняка порадует зрителей, вместе с тем пришла и печальная новость: релиз "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в формате домашнего видео не будет включать в себя никаких вырезанных сцен, хотя Грант и Глисон намекнули, что им довелось сняться в декорациях планеты Мустафар, но этот момент не вошел в итоговую версию фильма.

"Да, у нас была одна сцена, снятая за пределами студии", - подтвердил Глисон в беседе с Kinowetter. Актер не уточнил, какую именно сцену он имел в виду, но за него это сделал Грант: "Да, однажды такое случилось - мы участвовали в батальной сцене с Кайло Реном, которая разворачивалась в лесу. Правда, кадры с нами были вырезаны. Может быть, позже они выйдут в виде бонусов".

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"Звездные войны: Скайуокер. Восход" выйдет в формате Digital HD 17 марта, тогда как на 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD фильм появится 31 марта. Сообщается, что это издание будет содержать в себе документальный фильм о создании картины, а также некоторые другие дополнительные материалы.

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Съемки, Звездные войны, USA Today, Донал Глисон, Неудачные дубли, Звездные войны 9.
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