"Звездные войны 9": в Сети появились неудачные дубли со съемок с Доналом Глисоном (Видео)

Издание USA Today выложило короткий видеоролик, в котором актеры Ричард Э. Грант и Донал Глисон, сыгравшие членов Первого ордена, шутят о том, как весело им было сниматься в девятом эпизоде "Звездных войн".

Хотя очередная порция материалов из-за кулис наверняка порадует зрителей, вместе с тем пришла и печальная новость: релиз "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в формате домашнего видео не будет включать в себя никаких вырезанных сцен, хотя Грант и Глисон намекнули, что им довелось сняться в декорациях планеты Мустафар, но этот момент не вошел в итоговую версию фильма.

"Да, у нас была одна сцена, снятая за пределами студии", - подтвердил Глисон в беседе с Kinowetter. Актер не уточнил, какую именно сцену он имел в виду, но за него это сделал Грант: "Да, однажды такое случилось - мы участвовали в батальной сцене с Кайло Реном, которая разворачивалась в лесу. Правда, кадры с нами были вырезаны. Может быть, позже они выйдут в виде бонусов".

The First Order goes to the lighter side in this @usatodaylife exclusive blooper reel from @StarWars #TheRiseofSkywalker, on digital platforms Tuesday. (Domhnall Gleeson is my spirit animal here.) https://t.co/FN4fD1pexq pic.twitter.com/cDlHKtWjAK

— Brian Truitt (@briantruitt) March 10, 2020