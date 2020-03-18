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Среда, 18.03.2020

"Фабрика снов": дублированный трейлер мультфильма (Видео)

Это невероятная история о девочке Минне. Однажды в ее жизни появляется сводная сестра Дженни, и их отношения сразу не складываются. Но однажды Минна открывает в себе необычную способность: создавать и управлять снами других людей. В том числе, сном сводной сестры. И все бы хорошо, но однажды Дженни не смогла проснуться, поэтому Минни придется отправиться в мир снов, чтобы ее спасти. О дате выхода пока не сообщается.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Мультфильм, Трейлер, Фабрика снов.
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