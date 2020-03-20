В Сети появился забавный постер "Человека-паука" (Фото)

Новости культуры:В Instagram появился шуточным постером, на котором видно название нового фильма — Spider-man: Work from home ("Человек-паук: Работа на дому").

Фанаты многократно предлагали включить в название третьего фильма о Человеке-пауке слово "дом". Раз оно использовалось в названии первых двух частей — "Человек-паук: Возвращение домой" и "Человек-паук: Вдали от дома", то им можно удачно отмечать все фильмы новой франшизы.

Британская газета Independent поделилась слухами из источников, близких к Marvel Studios, что мнение поклонников услышано и третий фильм получит название Spider-man: Home Run ("Забег домой"). В бейсболе хоум-раном называется ситуация, когда отбивающий успевает сделать полный круг и вернуться домой, то есть полностью переигрывает команду соперников.

У режиссера фильма Джона Уоттса есть свой вариант названия.

Фото: https://www.instagram.com/p/B9xiyF_HfW8/

Очевидно, что это отсылка к пандемии коронавируса и принимаемым для борьбы с ним мерам. Ранее многие звезды кино обратились с призывами к поклонникам оставаться дома.

Съемки фильма планировалось начать этим летом, а премьера фильма должна была состояться 16 июля 2021 года. Но пандемия может повлиять на эти планы.