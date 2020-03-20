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Вышел трейлер 2 сезона "Харли Квинн" (Видео)

Вышел трейлер 2 сезона "Харли Квинн" (Видео)
15:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Наравне с уже знакомыми героями в новом сезоне "Харли Квинн" на сцену выйдет и ряд новых действующих лиц.

DC и Warner Bros. представили трейлер ко второму сезону анимационного сериала для взрослых "Харли Квинн". В новых сериях заглавная героиня вместе со своей пестрой командой продолжат наводить шорох в Готэм-Сити.

В частности, им предстоит столкнуться со своими конкурентами в лице других злодеев, которые задумали поделить город между собой, не очень-то считаясь с интересами Харли. Как водится, зрителей ждет веселое и сумасбродное зрелище с массой непристойных шуток и литрами мультяшной крови.

Среди новых лиц — мистер Фриз, которого озвучит Альфред Молина, а также Женщина-кошка в исполнении Санаа Лэтэн. К озвучке своих привычных персонажей вернутся Кейли Куоко (Харли Квинн), Лэйк Белл (Ядовитый Плющ), Джим Рэш (Загадочник), Алан Тьюдик (Джокер), Рон Фанчес (Король Акул), Тони Хейл (Доктор Психо), Дж. Би Смув (растение Фрэнк) и Джейсон Александер (Сай Боргман). 

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В первом сезоне пути Харли Квинн и Джокера окончательно разошлись. Теперь Харли намерена показать, что она тоже может быть полноценной суперзлодейкой.

Набрав собственную банду, она берется за несколько масштабных дел, чтобы обратить на себя внимание преступной группировки "Легион смерти". Однако позже Харли осознает, что признание со стороны не имеет значения, а главная ценность — любовь и поддержка тех, кто остается рядом несмотря ни на что.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Харли Квинн, 2 сезон Харли Квинн.
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