Звезда "Человека из стали" хочет вернуться к роли Лоис Лэйн

Провал фильма "Лига справедливости" (2017) оказал влияние на всю расширенную вселенную DC. Хотя половина команды сумела пережить смутные времена, ведь Аквамен (Джейсон Момоа), Чудо-женщина (Галь Гадот) и Флэш (Эзра Миллер) обрели свои собственные франшизы, будущее другой половины оказалось покрыто мраком. Ясно, что Рэй Фишер не вернется к роли Киборга, а Бен Аффлек - к роли Бэтмена. Что до Супермена в исполнении Генри Кавилла, то здесь все совсем запутанно. Актриса Эми Адамс, сыгравшая в киновселенной DC возлюбленную Супермена Лоис Лэйн, тоже пребывает в неведении, хотя она заявила, что была бы рада вернуться к своей роли.
"Я всецело открыта к тому, чтобы вновь сыграть Лоис Лэйн в будущих фильмах DC, но особых надежд на это питать не приходится - насколько я понимаю, теперь студия движется в ином направлении", - сказала Адамс в интервью журналу Empire. Напомним, что до "Лиги справедливости" актриса сыграла Лоис в таких картинах, как "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена".
Интересно, что в 2018 году Адамс уже спрашивали о будущем ее героини из расширенной вселенной DC, и тогда актриса дала точно такой же ответ. Очевидно, Warner Bros. действительно отложила франшизу о Супермене в долгий ящик, с тех пор как стало ясно, что "Лига справедливости" себя не оправдала.
Несмотря на это, ранее Генри Кавилл тоже недвусмысленно заявлял, что он без раздумий согласился бы вновь предстать в образе Человека из стали.