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Звезда "Человека из стали" хочет вернуться к роли Лоис Лэйн

Звезда "Человека из стали" хочет вернуться к роли Лоис Лэйн
18:06 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Голливудская актриса Эми Адамс сомневается, что ей подвернется такой шанс.

Провал фильма "Лига справедливости" (2017) оказал влияние на всю расширенную вселенную DC. Хотя половина команды сумела пережить смутные времена, ведь Аквамен (Джейсон Момоа), Чудо-женщина (Галь Гадот) и Флэш (Эзра Миллер) обрели свои собственные франшизы, будущее другой половины оказалось покрыто мраком. Ясно, что Рэй Фишер не вернется к роли Киборга, а Бен Аффлек - к роли Бэтмена. Что до Супермена в исполнении Генри Кавилла, то здесь все совсем запутанно. Актриса Эми Адамс, сыгравшая в киновселенной DC возлюбленную Супермена Лоис Лэйн, тоже пребывает в неведении, хотя она заявила, что была бы рада вернуться к своей роли.

"Я всецело открыта к тому, чтобы вновь сыграть Лоис Лэйн в будущих фильмах DC, но особых надежд на это питать не приходится - насколько я понимаю, теперь студия движется в ином направлении", - сказала Адамс в интервью журналу Empire. Напомним, что до "Лиги справедливости" актриса сыграла Лоис в таких картинах, как "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена".

Интересно, что в 2018 году Адамс уже спрашивали о будущем ее героини из расширенной вселенной DC, и тогда актриса дала точно такой же ответ. Очевидно, Warner Bros. действительно отложила франшизу о Супермене в долгий ящик, с тех пор как стало ясно, что "Лига справедливости" себя не оправдала.

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Несмотря на это, ранее Генри Кавилл тоже недвусмысленно заявлял, что он без раздумий согласился бы вновь предстать в образе Человека из стали.

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Все по теме:

Warner Bros., Супермен, Лига справедливости, Эми Адамс, DC, Лоис Лейн.
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