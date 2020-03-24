"Выжить" с Софи Тернер: в сети появился трейлер сериала (Видео)

Новости культуры:Платформа Quibi выпустила трейлер сериала "Выжить" (Survive).

Платформа Quibi презентовала трейлер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель.

Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.

В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами.

Телешоу будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на 6 апреля 2020 года.