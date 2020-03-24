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"Выжить" с Софи Тернер: в сети появился трейлер сериала (Видео)

"Выжить" с Софи Тернер: в сети появился трейлер сериала (Видео)
19:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Платформа Quibi выпустила трейлер сериала "Выжить" (Survive).

Платформа Quibi презентовала трейлер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель.

Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар.

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В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами.

Телешоу будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на 6 апреля 2020 года.

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Кино, Сериал, Софи Тернер, Выжить, Quibi.
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