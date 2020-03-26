Звезда "Терминатора" присоединился к касту "Мандалорца"

Новости культуры:Актер Майкл Бин сыграет во втором сезоне сериала "Мандалорец".

Майкл Бин ("Терминатор", "Чужой", "Бездна") вошел в актерский состав второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн".

Как сообщает The Hollywood Reporter, детали персонажа неизвестны, но по слухам, он сыграет охотника за головами.

Также стало известно, что в новом сезоне снимется Розарио Доусон ("Город грехов") - она сыграет Асоку Тано.

Напомним, выход второго сезона "Мандалорца" запланирован на октябрь 2020 года на Disney+. Действие развернется между окончанием Войны клонов и Падением Империи. Режиссером снова выступит Джон Фавро, а к роли охотника за головами вернется Педро Паскаль.