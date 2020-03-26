Новый украинский хит "Мої думки тихі" появился онлайн

Новости культуры:Авторы поощряют оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами.

Один из самых популярных украинских фильмов последнего времени — комедия Мої думки тихі (Мои мысли тихие) — с 25 марта доступна для просмотра онлайн.

Онлайн-премьера комедии Антонио Лукича состоится на украинском легальном сервисе интернет-телевидения OLL.TV.

Лента должна была появиться в легальном доступе в конце весны, но из-за карантина было принято решение устроить онлайн-премьеру раньше. Авторы призывают оставаться дома и поддерживать национальный кинематограф домашними легальными просмотрами.

Комедия Мои мысли тихие вышла в широкий украинский прокат 16 января 2020 года. Кассовые сборы ленты составили почти 10 млн гривен, в кинотеатрах ее посмотрели более 108 тыс. зрителей.