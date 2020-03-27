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Пятница, 27.03.2020
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Как бы выглядили персонажи Титаника по версии Дисней

Как бы выглядили персонажи Титаника по версии Дисней
16:50 Сегодня Телеграф bigpicture.ru bigpicture.ru

Новости культуры:Художник Исайя Кит Стивенс перерисовал сцены из «Титаника» (включая самые откровенные), а главные роли в этом фильме отдал диснеевским принцам и принцессам.

  • 1

    Действительно любопытно увидеть знакомых героев сказов в культовом фильме.

    Давайте посмотрим, как они справились со своими новым амплуа.

  • 2

    Талантливый художник Исайя Кит Стивенс (Isaiah Keith Stephens) американский художник из штата Массачусетс.

  • 3

    Он работает иллюстратором в городе Лоуэлл, создает обложки для журналов и увлекается анимацией.

  • 4

    Исайя окончил институт искусств в Новой Англии и получил степень бакалавра по направлению медиа и анимации.

  • 5

    В своем творчестве художник обожает изображать героев Диснея, постоянно придумывая им новые образы.

  • 6

    На этот раз Исайя представил диснеевских персонажей в главных ролях знаменитого Титаника.

  • 7

    Принцы и принцессы ловко заменили Джека и Розу в популярных сценах, которые знакомы каждому, кто смотрел этот фильм.

  • 8

    Герои мультипликации настолько органично вписались в кадры из кино, что серия быстро стала популярной.

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Кино, Дисней, Мультфильм, Титаник, Арт.
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