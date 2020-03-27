Как бы выглядили персонажи Титаника по версии Дисней

Действительно любопытно увидеть знакомых героев сказов в культовом фильме.
Давайте посмотрим, как они справились со своими новым амплуа.
Талантливый художник Исайя Кит Стивенс (Isaiah Keith Stephens) американский художник из штата Массачусетс.
Он работает иллюстратором в городе Лоуэлл, создает обложки для журналов и увлекается анимацией.
Исайя окончил институт искусств в Новой Англии и получил степень бакалавра по направлению медиа и анимации.
В своем творчестве художник обожает изображать героев Диснея, постоянно придумывая им новые образы.
На этот раз Исайя представил диснеевских персонажей в главных ролях знаменитого Титаника.
Принцы и принцессы ловко заменили Джека и Розу в популярных сценах, которые знакомы каждому, кто смотрел этот фильм.
Герои мультипликации настолько органично вписались в кадры из кино, что серия быстро стала популярной.